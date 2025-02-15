СМИ: Пожизненный приговор экс-майору Евсюкову попросили отменить из-за ботинка

Защита экс-майора Дениса Евсюкова, который был приговорен к пожизненному сроку после стрельбы в столичном супермаркете, попросила отменить ему приговор из-за показаний одного из потерпевших. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Известно, что в 2010 году адвокат осужденного просил отменить ему приговор и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство. В качестве одной из причин для этого назывались показания потерпевшего, который говорил в суде о ранении в ногу у гаражей.