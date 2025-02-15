СМИ: Пожизненный приговор экс-майору Евсюкову попросили отменить из-за ботинка
Защита экс-майора Дениса Евсюкова, который был приговорен к пожизненному сроку после стрельбы в столичном супермаркете, попросила отменить ему приговор из-за показаний одного из потерпевших. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Известно, что в 2010 году адвокат осужденного просил отменить ему приговор и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство. В качестве одной из причин для этого назывались показания потерпевшего, который говорил в суде о ранении в ногу у гаражей.
Согласно информации представителей стороны защиты, пострадавший выбросил свой ботинок, который был поврежден пулей, в связи с чем, есть основания полагать, что отверстия в нем могли появиться не от выстрела Евсюкова. К тому же, по утверждению адвоката, выданные потерпевшим гильзы и пуля, могли быть найдены им у ТЦ. Однако, несмотря на это, Верховный суд оставил приговор в силе.
В апреле 2009 года экс-начальник ОВД Царицыно Денис Евсюков в состоянии опьянения начал стрелять по посетителям супермаркета «Остров» на юге Москвы. В результате нападения пострадали свыше 20 человек. Свою вину бывший майор признал частично, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Пожизненный приговор экс-майору Евсюкову попросили отменить из-за ботинка
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru