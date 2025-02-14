СМИ: Полковнику Росгвардии предъявили новое обвинение в хищении 140 миллиона рублей

Заместителю начальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации (ГУА) Росгвардии Андрею Степину предъявили новое обвинение в четырех эпизодах особо крупного мошенничества. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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Как напоминает издание, полковнику уже инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия. С ноября 2024 года года он находится в СИЗО.

По версии следствия, с 2019 по 2020 год Степин вместе с подельниками похитил свыше 140,5 миллиона рублей при заключении контрактов с ООО «Вектор». Уточняется, что речь идет о поставках зарядной аккумуляторной станции, авиационного комплекса пунктов управления инженерно-авиационно-инженерной службы, двух аэродромных пожарных автомобилей и четырех топливозаправщиков.

При этом сам обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался, эту информацию газете подтвердил его адвокат. Сторона защиты настаивает, что стоимость контрактов не была завышенной и соответствовала рыночным ценам.

Первое дело, которое завели против Степина, тоже связано с контрактами, поставщиком по которым был «Вектор». По версии следствия, обвиняемые присвоили почти 80 миллионов рублей при поставке административных двухэтажных построек для одного из авиационных полков Росгвардии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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