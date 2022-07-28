После убийства девушки в Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности

Уголовное дело по статье «халатность» возбуждено в отношении полицейских, которые не отреагировали должным образом на заявления матери 17-летней девушки, убитой её бывшим молодым человеком в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Ребенок погиб в Пермском крае из-за халатности полицейского

По данным следствия, сотрудники отдела полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску «не принимали должных мер», несмотря на неоднократные сообщения женщины об угрозах, систематически исходивших в адрес её дочери от молодого человека, который в итоге убил девушку.

«По заявлениям женщины сотрудниками отдела полиции необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объёме не проводились», - отметили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске следователи задержали возможного убийцу 17-летней девушки, сообщает телеканал «360». По данным следствия, ей нанесли не менее 15 ударов ножом, от которых она скончалась на месте.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:УбийствоУголовное ДелоНовосибирскСледственный Комитет Рф
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