СМИ: Подозреваемый в убийстве Ржицкого признал вину
12 июля 202316:34
Подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара, экс-командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого признался, что работал на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
По словам собеседника агентства, подозреваемый признался в том, что он был завербован украинскими спецслужбами.
Ржицкого застрелили утром в понедельник во время пробежки. Офицер получил несколько смертельных ранений в спину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru