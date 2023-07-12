СМИ: Подозреваемый в убийстве Ржицкого признал вину

Подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара, экс-командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого признался, что работал на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

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По словам собеседника агентства, подозреваемый признался в том, что он был завербован украинскими спецслужбами.

Ржицкого застрелили утром в понедельник во время пробежки. Офицер получил несколько смертельных ранений в спину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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