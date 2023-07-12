СМИ: Подозреваемый в убийстве Ржицкого признал вину

По словам собеседника агентства, подозреваемый признался в том, что он был завербован украинскими спецслужбами.

Ржицкого застрелили утром в понедельник во время пробежки. Офицер получил несколько смертельных ранений в спину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».