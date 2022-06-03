СМИ: Подозреваемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы задержали
Подозреваемый в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна в Москве задержан. Об этом пишут Известия.
По данным издания, в совершении преступления подозревают мужчину 1998 года рождения.
Накануне Камарян был застрелен в центре Москвы. По данным источников, 62-летнего бизнесмена поджидал киллер, который напал на Камаряна со спины, совершив выстрел в голову.
При этом сам убитый находился в розыске с 2013 года, в Армении предприниматель обвинялся в подготовке убийства в корыстных целях, пишет Ura.ru.
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