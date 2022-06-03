СМИ: Подозреваемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы задержали

По данным издания, в совершении преступления подозревают мужчину 1998 года рождения.

Накануне Камарян был застрелен в центре Москвы. По данным источников, 62-летнего бизнесмена поджидал киллер, который напал на Камаряна со спины, совершив выстрел в голову.

При этом сам убитый находился в розыске с 2013 года, в Армении предприниматель обвинялся в подготовке убийства в корыстных целях, пишет Ura.ru.

