СМИ: Подозреваемого в убийстве бизнесмена в центре Москвы задержали

Подозреваемый в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна в Москве задержан. Об этом пишут Известия.

Стали известны подробности убийства бизнесмена в Москве

По данным издания, в совершении преступления подозревают мужчину 1998 года рождения.

Накануне Камарян был застрелен в центре Москвы. По данным источников, 62-летнего бизнесмена поджидал киллер, который напал на Камаряна со спины, совершив выстрел в голову.

При этом сам убитый находился в розыске с 2013 года, в Армении предприниматель обвинялся в подготовке убийства в корыстных целях, пишет Ura.ru.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ЗадержаниеУбийствоМосква
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