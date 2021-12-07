Глава представительства «Аэрофлота» в Крыму покончил с собой

Глава представительства «Аэрофлота» в Крыму покончил с собой. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Информацию также подтвердил глава республики Сергей Аксенов.

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В компании подчеркнули, что для организации это «неожиданная трагедия и большая потеря».

В Telegram-канале Mash отмечается, что совершивший самоубийство мужчина оставил при себе записку. По данным источника, правоохранительные органы пока не давали комментариев.


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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
ТЕГИ:СамоубийствоКрымАэрофлот
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