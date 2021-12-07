Глава представительства «Аэрофлота» в Крыму покончил с собой

НСН - Новости Москвы Поправки в закон о госзакупках вступают в силу с 1 января 2022 года В документе появилась универсальная предквалификация и уточнены требования к участникам конкурсных процедур С будущего года количество способов закупки сократится с 11 до 7 Благодаря изменениям закупочные процедуры станут быстрее