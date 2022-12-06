СМИ: Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 кв. м
Площадь пожара на аэродроме в Курской области составляет около 500 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника в районе местного аэродрома, в результате загорелся нефтенакопитель, напоминает RT.
По словам собеседника РИА Новости, на месте ЧП развернуты три боевых участка, пожарные проводят пенную атаку и обваловку нефтенакопителя, чтобы не допустить распространения огня на соседние емкости. Кроме того, специалисты ожидают прибытия трех пожарных поездов с пенообразователями.
По предварительной информации, никто не пострадал, эвакуация людей не проводится.
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