СМИ: Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 кв. м

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника в районе местного аэродрома, в результате загорелся нефтенакопитель, напоминает RT.

По словам собеседника РИА Новости, на месте ЧП развернуты три боевых участка, пожарные проводят пенную атаку и обваловку нефтенакопителя, чтобы не допустить распространения огня на соседние емкости. Кроме того, специалисты ожидают прибытия трех пожарных поездов с пенообразователями.

По предварительной информации, никто не пострадал, эвакуация людей не проводится.

