СМИ: Певца Шарлота арестовали до конца января
2 декабря 202312:49
Певца Эдуарда Шарлота отправил под арест Кировский районный суд Самары. Таким образом удовлетворено ходатайство следствия об аресте певца . Об этом сообщают «Известия».
Шарлот арестован до 24 января 2024 года.
Ранее исполнитель Эдуард Шарлот в ходе допроса признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя Кировского районного суда Самары, где рассматривают дело исполнителя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru