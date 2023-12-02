СМИ: Певца Шарлота арестовали до конца января

Певца Эдуарда Шарлота отправил под арест Кировский районный суд Самары. Таким образом удовлетворено ходатайство следствия об аресте певца . Об этом сообщают «Известия».

Певец Шарлот признал вину по двум статьям обвинения

Шарлот арестован до 24 января 2024 года.

Ранее исполнитель Эдуард Шарлот в ходе допроса признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя Кировского районного суда Самары, где рассматривают дело исполнителя.



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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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