СМИ: Первый замглавы Минфина Горнин попал в ДТП на мотоцикле

Первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин попал в ДТП на Рублевском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По его данным, на седьмом километре дороги чиновник, который передвигался на мотоцикле Harley-Davidson, столкнулся с автомобилем каршеринга. СМИ отмечает, что в официальных отчетах и протоколах об аварии Горнин указан как «неустановленное лицо». Первый замглавы Минфина был доставлен в больницу с открытым переломом ноги.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Парламентарий не справился с управлением своего мотоцикла и перевернулся вместе с транспортным средством, отмечает РИА ФАН. По данным Известий, Журавлева госпитализировали с переломом ключицы.

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ФОТО: РИА Новости
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