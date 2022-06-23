СМИ: Первый замглавы Минфина Горнин попал в ДТП на мотоцикле

По его данным, на седьмом километре дороги чиновник, который передвигался на мотоцикле Harley-Davidson, столкнулся с автомобилем каршеринга. СМИ отмечает, что в официальных отчетах и протоколах об аварии Горнин указан как «неустановленное лицо». Первый замглавы Минфина был доставлен в больницу с открытым переломом ноги.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Парламентарий не справился с управлением своего мотоцикла и перевернулся вместе с транспортным средством, отмечает РИА ФАН. По данным Известий, Журавлева госпитализировали с переломом ключицы.

