СМИ: Один человек погиб при стрельбе в магазине в Огайо

По данным СМИ, на место ЧП прибыло большое количество машин полиции и скорой помощи. Здание оцепили и прочесали. В результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек. Еще трое пострадали, они госпитализированы.

Причины и обстоятельства инцидента пока неизвестны, данных о подозреваемых нет.

Ранее стрельба произошла в городе Мемфисе, штат Теннесси, напоминает телеканал «360». Погибли три женщины и 13-летняя девочка, пишет RT.

