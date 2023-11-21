СМИ: Один человек погиб при стрельбе в магазине в Огайо

Стрельба произошла в магазине сети Walmart в городе Биверкрик в американском штате Огайо, погиб как минимум один человек. Об этом сообщает телеканал WHIO-TV, ссылаясь на экстренные службы города.

NBC: Один человек погиб при стрельбе в больнице в Нью-Гэмпшире

По данным СМИ, на место ЧП прибыло большое количество машин полиции и скорой помощи. Здание оцепили и прочесали. В результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек. Еще трое пострадали, они госпитализированы.

Причины и обстоятельства инцидента пока неизвестны, данных о подозреваемых нет.

Ранее стрельба произошла в городе Мемфисе, штат Теннесси, напоминает телеканал «360». Погибли три женщины и 13-летняя девочка, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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