СМИ: Обыски прошли в редакции ивановского телеканала «Барс»

Сообщается, что следственные действия были начаты в кабинете главного редактора Сергея Кустова в 8:25 20 мая по местному времени, работа телекомпании прекратилась, сотрудников не пускали на рабочие места. В 7:30 того же дня были проведены обыски по месту жительства Кустова.

Отмечается, что поводом для проведения следственных действий стало уголовное дело о клевете, совершенной с использованием служебного положения.

Ранее вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу задержали после обысков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

