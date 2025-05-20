СМИ: Обыски прошли в редакции ивановского телеканала «Барс»

Сотрудники Следственного комитета России и полиции провели обыски в редакции телеканала «Барс» (Иваново), сообщило издание IvanovoNews.

У вице-мэра Краснодара Нетребы проводят обыски

Сообщается, что следственные действия были начаты в кабинете главного редактора Сергея Кустова в 8:25 20 мая по местному времени, работа телекомпании прекратилась, сотрудников не пускали на рабочие места. В 7:30 того же дня были проведены обыски по месту жительства Кустова.

Отмечается, что поводом для проведения следственных действий стало уголовное дело о клевете, совершенной с использованием служебного положения.

Ранее вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу задержали после обысков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИвановоСледственный Комитет РфПолицияТелеканалыОбыски

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