СМИ: Обыски прошли в редакции ивановского телеканала «Барс»
Сотрудники Следственного комитета России и полиции провели обыски в редакции телеканала «Барс» (Иваново), сообщило издание IvanovoNews.
Сообщается, что следственные действия были начаты в кабинете главного редактора Сергея Кустова в 8:25 20 мая по местному времени, работа телекомпании прекратилась, сотрудников не пускали на рабочие места. В 7:30 того же дня были проведены обыски по месту жительства Кустова.
Отмечается, что поводом для проведения следственных действий стало уголовное дело о клевете, совершенной с использованием служебного положения.
Ранее вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу задержали после обысков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru