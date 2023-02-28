«Тренировка ПВО». Минобороны объяснило закрытие неба над Санкт-Петербургом

В сообщении говорится, что дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО отрабатывали взаимодействие с гражданскими органами управления воздушным движением, экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации».

Кроме того, в ходе тренировки было отработано «обнаружение, перехват и идентификация предполагаемой цели нарушителя», для чего были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обладает всей информацией в отношении закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, сообщает RT.

