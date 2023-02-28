«Тренировка ПВО». Минобороны объяснило закрытие неба над Санкт-Петербургом

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрывали на время проведения тренировки дежурных сил ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

СМИ: Объект, закрывший небо над Пулково, мог быть «смоделирован»

В сообщении говорится, что дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО отрабатывали взаимодействие с гражданскими органами управления воздушным движением, экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации».

Кроме того, в ходе тренировки было отработано «обнаружение, перехват и идентификация предполагаемой цели нарушителя», для чего были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обладает всей информацией в отношении закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот с FlightRadar на 11 утра 28.02.2023
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПВОМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры