СМИ: кассира Сбербанка задержали в Москве за кражу 12 миллионов рублей

Московская полиция задержала кассира Сбербанка, который украл деньги и пытался улететь из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, молодой человек 1994 года рождения, работавший в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте, похитил пакеты с деньгами и скрылся. Ущерб составил 12 миллионов рублей.

Источник добавил, что злоумышленника задержали во Внуково, свою вину он признал. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата».

Ранее в Тюмени задержали мужчину, который захватил заложников в отделении Сбербанка.

