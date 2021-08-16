СМИ: кассира Сбербанка задержали в Москве за кражу 12 миллионов рублей
Московская полиция задержала кассира Сбербанка, который украл деньги и пытался улететь из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, молодой человек 1994 года рождения, работавший в одном из отделений банка на Волгоградском проспекте, похитил пакеты с деньгами и скрылся. Ущерб составил 12 миллионов рублей.
Источник добавил, что злоумышленника задержали во Внуково, свою вину он признал. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата».
Ранее в Тюмени задержали мужчину, который захватил заложников в отделении Сбербанка.
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