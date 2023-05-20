СМИ: на железной дороге в Тульской области произошла вторая за два дня диверсия

По данным СМИ, это уже второй случай за два дня. В этот раз злоумышленники подожгли аккумуляторный шкаф, который предназначен для резервного питания устройств, предупреждающих о возможном столкновении или сходе поездов с рельсов.



Инцидент произошел неподалеку от поселка Ревякино в пятницу, 19 мая. Возгорание заметил диспетчер, после чего вызвал специалистов. Уточняется, что месте происшествия обнаружили следы от автомобильных покрышек и часть зажигалки. Полиция ищет диверсантов.

Между тем подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что действия украинских ДРГ зафиксированы на Купянском направлении. По словам офицера, диверсантов заметили в районах Новоселовского, Стельмаховки и Коломыйчихи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

