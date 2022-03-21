СМИ: на Ставрополье нашли тело пропавшего 12-летнего школьника

Тело пропавшего в Ставропольском крае 12-летнего школьника Кирилла Багаева было обнаружено в лесополосе с ножевыми ранениями, сообщает Telegram-канал «112».

В Новгородской области нашли тело пропавшей девочки

По данным канала, подросток ушёл из дома 20 марта и не вернулся, мать мальчика обратилась в полицию. Волонтеры и полицейские искали его в течение суток.

В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты.

Ранее в Санкт-Петербурге ушли из дома и не вернулись сразу три подростка: 17-летний воспитанник детского дома № 7, 15-летняя воспитанница детского дома в Колпино и 13-летняя школьница, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПолицияСтавропольский КрайПодростки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры