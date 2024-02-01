СМИ: На серой ветке московского метро погиб упавший на рельсы человек

По словам собеседника агентства, инцидент произошёл на станции «Чеховская».

«Упавший на пути оказался под поездом, погиб», - заключил источник.

Ранее в Дептрансе Москвы заявили, что из-за человека на пути было временно остановлено движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро от «Серпуховской» до «Савёловской», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В 18:15 мск, спустя почти час после первого сообщения, в ведомстве рассказали, что движение поездов на данном участке постепенно вводится в график.