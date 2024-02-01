СМИ: На серой ветке московского метро погиб упавший на рельсы человек
Человек, упавший на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По словам собеседника агентства, инцидент произошёл на станции «Чеховская».
«Упавший на пути оказался под поездом, погиб», - заключил источник.
Ранее в Дептрансе Москвы заявили, что из-за человека на пути было временно остановлено движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро от «Серпуховской» до «Савёловской», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В 18:15 мск, спустя почти час после первого сообщения, в ведомстве рассказали, что движение поездов на данном участке постепенно вводится в график.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Перенесший операцию глава Пентагона отказался уходить в отставку
- ГУР опровергло выдачу разрешения на выезд Арестовича с Украины
- Хуситы заявили о мобилизации и подготовке 600 тысяч бойцов
- Водителей призвали не выезжать на дороги в Арктике
- СМИ: На серой ветке московского метро погиб упавший на рельсы человек
- Выставки Рериха и Боголюбова стали самыми посещаемыми в Третьяковке в 2023 году
- Евросоюз изменил правила утверждения помощи Украине
- Новую Третьяковку планируют закрыть на реконструкцию
- Госдеп США одобрил продажу Индии беспилотников на 3,99 млрд долларов
- Гендиректор МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на будущей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru