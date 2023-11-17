На пути Замоскворецкой линии метро упал человек

На пути центрального участка Замоскворецкой линии московского метро упал человек, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Эксперт посоветовал пассажирам метро не отвлекаться на смартфон и избегать давки

Из-за падения человека интервалы движения поездов временно увеличены.

По данным телеканала «360», инцидент произошел на станции «Театральная». Других подробностей нет.

Похожий инцидент произошел 10 ноября. Из-за падения человека на пути поезда на северном участке Замоскворецкой линии следовали с увеличенным интервалом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:МоскваМосковское Метро

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