На пути Замоскворецкой линии метро упал человек
17 ноября 202322:31
На пути центрального участка Замоскворецкой линии московского метро упал человек, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
Из-за падения человека интервалы движения поездов временно увеличены.
По данным телеканала «360», инцидент произошел на станции «Театральная». Других подробностей нет.
Похожий инцидент произошел 10 ноября. Из-за падения человека на пути поезда на северном участке Замоскворецкой линии следовали с увеличенным интервалом, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru