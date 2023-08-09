СМИ: на месте взрыва в Сергиевом Посаде нашли фрагменты тел

По информации издания, предварительно, найдены фрагменты тел 10 человек. Отмечается, что число жертв может увеличиться до 15. Информация не подтверждена.

Сообщается, что следователи рассматривают версию нарушения промышленной безопасности, диверсию и вмешательство беспилотников.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Пострадали 60 человек. Спасатели продолжают разбор завалов, сообщает «Радиоточка НСН».

