СМИ: на месте взрыва в Сергиевом Посаде нашли фрагменты тел

Спасатели обнаружили фрагменты тел при разборе завалов на месте взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

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По информации издания, предварительно, найдены фрагменты тел 10 человек. Отмечается, что число жертв может увеличиться до 15. Информация не подтверждена.

Сообщается, что следователи рассматривают версию нарушения промышленной безопасности, диверсию и вмешательство беспилотников.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Пострадали 60 человек. Спасатели продолжают разбор завалов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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