СМИ: На Аминьевской эстакаде в Москве столкнулись 14 автомобилей

Авария с 14 автомобилями произошла в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Массовое ДТП произошло на Аминьевской эстакаде... столкнулись 14 автомобилей», – отметил собеседник издания.

По данным СМИ, на месте инцидента работают полицейские.

Ранее в Домодедове на трехкилометровом участке дороги произошло шесть аварий с участием 13 машин, из-за ДТП было затруднено движение на трассе М4.

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ФОТО: РИА Новости
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