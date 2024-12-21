СМИ: На Аминьевской эстакаде в Москве столкнулись 14 автомобилей
21 декабря 202409:47
Авария с 14 автомобилями произошла в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«Массовое ДТП произошло на Аминьевской эстакаде... столкнулись 14 автомобилей», – отметил собеседник издания.
По данным СМИ, на месте инцидента работают полицейские.
Ранее в Домодедове на трехкилометровом участке дороги произошло шесть аварий с участием 13 машин, из-за ДТП было затруднено движение на трассе М4.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru