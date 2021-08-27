СМИ: Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 170 человек

Число погибших в результате взрывов в аэропорту афганского Кабула увеличилось до 170, пострадали порядка 200 человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о 110 жертвах теракта, а газета The Wall Street Journal сообщила о 103 погибших, в числе которых 13 американских военнослужащих.

Напомним, 26 августа рядом с аэропортом Кабула прогремела серия взрывов. Ответственность за атаку взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти самым решительным образом осуждают теракты в Кабуле.