Пожар в здании на Пресненском валу в Москве на 700 «квадратах» потушили


Пожар в четырехэтажном здании на Пресненском Валу был полностью потушен на площади 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел во вторник. По информации МЧС, пожар начался на чердаке здания.

МЧС сообщило о локализации пожара в здании на Пресненском валу в Москве

На место происшествия было направлено более ста человек и 34 единицы специализированной техники, включая вертолет Ка-32, для тушения пламени.

Здание было полностью эвакуировано, а движение автомобилей в районе здания перекрыто, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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