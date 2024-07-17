Пожар в здании на Пресненском валу в Москве на 700 «квадратах» потушили
17 июля 202422:56
Пожар в четырехэтажном здании на Пресненском Валу был полностью потушен на площади 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел во вторник. По информации МЧС, пожар начался на чердаке здания.
На место происшествия было направлено более ста человек и 34 единицы специализированной техники, включая вертолет Ка-32, для тушения пламени.
Здание было полностью эвакуировано, а движение автомобилей в районе здания перекрыто, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru