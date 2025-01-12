СМИ: Машину помощника командующего войсками ЮВО подожгли в Ростове-на-Дону

В результате поджога никто не пострадал, но автомобиль получил серьезные повреждения. Shot утверждает, что автомобиль принадлежит семье полковника российской армии. Его имя издание не называло.

Источники Telegram-канала Don Mash добавили, что на синем Peugeot ездила жена высокопоставленного военного — по версии издания, ответственного за физическую подготовку солдат. Официальные власти о поджоге автомобиля полковника ВС РФ в Ростове-на-Дону не сообщали.



Ранее против жительницы Невынномыска возбудили уголовное дело за поджог фейрверков в помещении банка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

