Против жительницы Невинномысска возбудили дело за поджог фейерверков в банке
Против 68-летней жительницы Невинномысска (Ставропольский край) возбудили уголовное дело по факту поджога в отделении банка упаковки с фейерверками. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Пенсионерку обвинили в хулиганстве. По ее словам, накануне по телефону с ней связался неизвестный и сообщил, что ее счета в кредитной организации заблокированы, а денежные средства списаны. Собеседник добавил, что для разблокировки счета и возвращения денег женщина должна поджечь пиротехнику в банке.
За содеянное жительнице Невинномысска грозит до семи лет колонии.
Ранее в Серпухове пенсионерка подорвала петарду в торговом центре на Борисовском шоссе и вызвала задымление. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru