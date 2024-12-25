Против жительницы Невинномысска возбудили дело за поджог фейерверков в банке

Пенсионерку обвинили в хулиганстве. По ее словам, накануне по телефону с ней связался неизвестный и сообщил, что ее счета в кредитной организации заблокированы, а денежные средства списаны. Собеседник добавил, что для разблокировки счета и возвращения денег женщина должна поджечь пиротехнику в банке.

За содеянное жительнице Невинномысска грозит до семи лет колонии.

Ранее в Серпухове пенсионерка подорвала петарду в торговом центре на Борисовском шоссе и вызвала задымление. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

