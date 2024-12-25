Против жительницы Невинномысска возбудили дело за поджог фейерверков в банке

Против 68-летней жительницы Невинномысска (Ставропольский край) возбудили уголовное дело по факту поджога в отделении банка упаковки с фейерверками. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В Химках неизвестный запустил фейерверк в почтовом отделении

Пенсионерку обвинили в хулиганстве. По ее словам, накануне по телефону с ней связался неизвестный и сообщил, что ее счета в кредитной организации заблокированы, а денежные средства списаны. Собеседник добавил, что для разблокировки счета и возвращения денег женщина должна поджечь пиротехнику в банке.

За содеянное жительнице Невинномысска грозит до семи лет колонии.

Ранее в Серпухове пенсионерка подорвала петарду в торговом центре на Борисовском шоссе и вызвала задымление. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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