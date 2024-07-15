СМИ: Катер с пассажирами взорвался в Подмосковье

Катер с пассажирами, в том числе детьми, взорвался в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Башкирии загорелся перевозивший туристов автобус

По данным канала, инцидент произошёл 14 июля на берегу Кудиновского карьера. К отдыхающим у водоёма двум семьям на катере подъехал 69-летний мужчина и предложил покатать детей.

Во время поездки в районе мотора катера прогремел взрыв. Пострадали трое детей и отправившаяся с ними женщина. Уточняется, что две девочки получили ожоги второй степени, а у 9-летнего мальчика врачи диагностировали ожоги 10% тела.

Ранее в Москве на крыше автобуса взорвался газовый баллон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДетиПроисшествиеВзрывМосковская Область

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