СМИ: Катер с пассажирами взорвался в Подмосковье
Катер с пассажирами, в том числе детьми, взорвался в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, инцидент произошёл 14 июля на берегу Кудиновского карьера. К отдыхающим у водоёма двум семьям на катере подъехал 69-летний мужчина и предложил покатать детей.
Во время поездки в районе мотора катера прогремел взрыв. Пострадали трое детей и отправившаяся с ними женщина. Уточняется, что две девочки получили ожоги второй степени, а у 9-летнего мальчика врачи диагностировали ожоги 10% тела.
Ранее в Москве на крыше автобуса взорвался газовый баллон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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