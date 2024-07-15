СМИ: Катер с пассажирами взорвался в Подмосковье

По данным канала, инцидент произошёл 14 июля на берегу Кудиновского карьера. К отдыхающим у водоёма двум семьям на катере подъехал 69-летний мужчина и предложил покатать детей.

Во время поездки в районе мотора катера прогремел взрыв. Пострадали трое детей и отправившаяся с ними женщина. Уточняется, что две девочки получили ожоги второй степени, а у 9-летнего мальчика врачи диагностировали ожоги 10% тела.

Ранее в Москве на крыше автобуса взорвался газовый баллон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».