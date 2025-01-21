СМИ: Иностранца задержали за домогательства к пятикласснице в Подмосковье

Сообщается, что мужчины приставал к школьнице на протяжении полутора месяцев в квартире на Коммунистической улице. Мать девочки обратилась в полицию после того, как дочь рассказала ей о случившемся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант не признает свою вину.

Ранее протоиерея Валентина Дудина из Тульской области временно отстранили от своих обязанностей и лишили права на служение из-за обвинений в педофилии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

