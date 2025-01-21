СМИ: Иностранца задержали за домогательства к пятикласснице в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина в подмосковном Орехово-Зуево по обвинению в домогательствах к пятикласснице. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Сообщается, что мужчины приставал к школьнице на протяжении полутора месяцев в квартире на Коммунистической улице. Мать девочки обратилась в полицию после того, как дочь рассказала ей о случившемся.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант не признает свою вину.
Ранее протоиерея Валентина Дудина из Тульской области временно отстранили от своих обязанностей и лишили права на служение из-за обвинений в педофилии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Париже откроют крупнейшую в истории выставку Дэвида Хокни
- Каждая четвертая российская компания ввела регламенты для курящих сотрудников
- Россия атаковала объект энергетики на Украине
- Испанские министры решили покинуть соцсеть X после жеста Маска
- Географ Крылов предупредил о падении турпотока на 20% из-за мазута в Черном море
- «Ростелеком» заявил об утечке данных
- Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям
- Со дна Байкала достали статую рыцаря
- ВСУ потеряли в Курской области более 53 600 военнослужащих
- ПВО РФ перехватили и уничтожили 11 БПЛА над Черным морем, Крымом и Белгородской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru