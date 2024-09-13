СМИ: Грунт обвалился в Москве на площади 2,5 тысячи квадратных метров
13 сентября 202417:09
Обвал грунта произошёл на пересечении двух улиц на востоке Москвы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.
Утчоняется, что инцидент зафиксирован на пересечении улиц Короленко и Оленьего Вала. Обвал грунта произошёл на площади 50 на 50 метров (2500 квадратных метров).
Собеседник агентства добавил, что сведения о пострадавших и причина происшествия уточняются.
Ранее жилой дом рухнул после обвала грунта в Стамбуле из-за строительства станции метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru