Центр Михалкова перенес спектакли после пожара в Театре сатиры
Центр театра и кино под руководством российского актера и режиссера Никиты Михалкова объявил о переносе показа спектакля «12» в Театре сатиры, передает ТАСС.
Решение о переносе принято в связи с пожаром в Театре сатиры. Новые даты пока не утверждены.
Купленные билеты будут действительны на новые даты.
Пожар в Театре сатиры произошел в воскресенье, 28 января. Загорелись деревянные конструкции купола. Пострадавших не было. Спасатели эвакуировали из здания 50 человек.
После пожара театр отменил три вечерних постановки. В среду, 31 января, на Основной сцене планируется показ спектакля «Ночь ошибок», отмечает «Радиоточка НСН».
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