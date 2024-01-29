Центр Михалкова перенес спектакли после пожара в Театре сатиры

Решение о переносе принято в связи с пожаром в Театре сатиры. Новые даты пока не утверждены.

Купленные билеты будут действительны на новые даты.

Пожар в Театре сатиры произошел в воскресенье, 28 января. Загорелись деревянные конструкции купола. Пострадавших не было. Спасатели эвакуировали из здания 50 человек.

После пожара театр отменил три вечерних постановки. В среду, 31 января, на Основной сцене планируется показ спектакля «Ночь ошибок», отмечает «Радиоточка НСН».

