СМИ: Генерал-майор ВДВ в отставке покончил с собой в Подмосковье
29 октября 202110:33
Тело генерала-майора Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Анатолия Белянина обнаружили в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, рядом с погибшим нашли наградной пистолет.
Как сообщают СМИ, в последние годы Белянин страдал воспалением поджелудочной железы и мог покончить с собой из-за страха перед заболеванием.
По факту инцидента проводится проверка, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru