СМИ: Генерал-майор ВДВ в отставке покончил с собой в Подмосковье

Тело генерала-майора Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Анатолия Белянина обнаружили в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

СМИ сообщили содержание предсмертной записки покончившего с собой главы пермского СК

По предварительным данным, рядом с погибшим нашли наградной пистолет.

Как сообщают СМИ, в последние годы Белянин страдал воспалением поджелудочной железы и мог покончить с собой из-за страха перед заболеванием.

По факту инцидента проводится проверка, пишет Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСамоубийствоМосковская Область
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