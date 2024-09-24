СМИ: ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват нижегородской колонии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с коллегами из Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) пресекли захват нижегородской колонии, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

В колонии на юге Казахстана произошел бунт заключенных

По данным издания, в ИК №6 Нижегородской области заключенные готовили теракт. О планах осужденных напасть на работников колонии и сбежать стало известно сотрудникам ФСБ и ФСИН. Они оперативно обезвредили всех участников заговора.

Были задержаны как минимум четверо организаторов неудавшегося нападения. Возбуждены уголовные дела за терроризм, отмечает Shot.

В свою очередь источник RT сообщает, что в колонии удалось пресечь попытку массового побега заключенных, однако речи о теракте не шло.

В настоящий момент официальных комментариев по данной теме нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСИНФСБТюрьмаНижний Новгород

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