СМИ: ФСБ совместно со ФСИН пресекла захват нижегородской колонии
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с коллегами из Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) пресекли захват нижегородской колонии, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По данным издания, в ИК №6 Нижегородской области заключенные готовили теракт. О планах осужденных напасть на работников колонии и сбежать стало известно сотрудникам ФСБ и ФСИН. Они оперативно обезвредили всех участников заговора.
Были задержаны как минимум четверо организаторов неудавшегося нападения. Возбуждены уголовные дела за терроризм, отмечает Shot.
В свою очередь источник RT сообщает, что в колонии удалось пресечь попытку массового побега заключенных, однако речи о теракте не шло.
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