СМИ: Французская полиция пресекла теракт в лицее

По информации СМИ, полиция задержала лицеиста, который пытался пронести в образовательное учреждение соляную кислоту для изготовления взрывчатки.

Уточняется, что злоумышленником оказался молодой человек сирийского происхождения.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в центре Брюсселя по людям в форме сборной Швеции по футболу, два болельщика погибли. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, полиция начала его розыск. Утром 17 октября стало известно, что подозреваемого ликвидировали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

