СМИ: Обладательница самых больших губ в России найдена мертвой в Сочи
29 октября 202413:38
Блогер Кристина Рэй (Кожевникова), которая в 2011 году попала в Книгу рекордов Гиннесса, как обладательница самых больших губ в России, была найдена мёртвой в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
На связь с родственниками 35-летняя женщина перестала выходить 28 октября. Заявление о её пропаже поступило в полицию Сочи 3 октября.
По данным канала, тело Рэй обнаружили в канализационном коллекторе.
Ранее в Турции было обнаружено тело погибшей россиянки, которая пропала в Мармарисе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru