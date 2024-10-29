СМИ: Обладательница самых больших губ в России найдена мертвой в Сочи

Блогер Кристина Рэй (Кожевникова), которая в 2011 году попала в Книгу рекордов Гиннесса, как обладательница самых больших губ в России, была найдена мёртвой в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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На связь с родственниками 35-летняя женщина перестала выходить 28 октября. Заявление о её пропаже поступило в полицию Сочи 3 октября.

По данным канала, тело Рэй обнаружили в канализационном коллекторе.

Ранее в Турции было обнаружено тело погибшей россиянки, которая пропала в Мармарисе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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