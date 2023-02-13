СМИ: Ефремов больше не просит заменить тюрьму на принудительные работы

Осужденный за пьяное ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов попросил суд прекратить производство по его ходатайству о замене лишения свободы ни иную меру пресечения, сообщает ТАСС.

Ранее Ефремов подал прошение о замене наказания на принудительные работы. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в интервью НСН высказал мнение, что замена реального наказания на принудительные работы для Ефремова вполне возможна.

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«Ефремов может рассчитывать на такую замену при определенных условиях. Тем более он отбывал реальное лишение свободы. Прошло уже достаточное количество времени, собраны положительные характеристики о нем из колонии», - отмечал Соловьев.

Ефремов в июне 2020 года стал виновником ДТП в центре Москве, в результате которого погиб человек. Суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима, позже срок наказания снизили на полгода. Он отбывает наказание в колонии под Белгородом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудАктерМихаил Ефремов
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