СМИ: Ефремов больше не просит заменить тюрьму на принудительные работы
Осужденный за пьяное ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов попросил суд прекратить производство по его ходатайству о замене лишения свободы ни иную меру пресечения, сообщает ТАСС.
Ранее Ефремов подал прошение о замене наказания на принудительные работы. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в интервью НСН высказал мнение, что замена реального наказания на принудительные работы для Ефремова вполне возможна.
«Ефремов может рассчитывать на такую замену при определенных условиях. Тем более он отбывал реальное лишение свободы. Прошло уже достаточное количество времени, собраны положительные характеристики о нем из колонии», - отмечал Соловьев.
Ефремов в июне 2020 года стал виновником ДТП в центре Москве, в результате которого погиб человек. Суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима, позже срок наказания снизили на полгода. Он отбывает наказание в колонии под Белгородом.
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