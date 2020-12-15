Находившегося в розыске боевика ликвидировали в Чечне

Силовики Чеченской республики ликвидировали в селе Катар-Юрт боевика из бандитской группировки Джамалудина Байдулаева, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительным данным, уничтоженный преступник — Казбек Байдулаев, находившийся в розыске по делу о нападении на правоохранителей в Ингушетии.

Кроме того, боевика считают одним из участников бандформирования террориста Аслана Бютукаева, проходившего одним из фигурантов дела о теракте в аэропорту «Домодедово» в 2011 году.

По данным собеседника телеканала, с места перестрелки с силовиками скрылся сообщник ликвидированного боевика.

Казбек Байдулаев был одним из участников столкновения боевиков и спецназа в Грозном в октябре. Тогда были ликвидированы двое преступников, а также погибли два сотрудника ОМОНа.

