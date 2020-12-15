Находившегося в розыске боевика ликвидировали в Чечне
Силовики Чеченской республики ликвидировали в селе Катар-Юрт боевика из бандитской группировки Джамалудина Байдулаева, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По предварительным данным, уничтоженный преступник — Казбек Байдулаев, находившийся в розыске по делу о нападении на правоохранителей в Ингушетии.
Кроме того, боевика считают одним из участников бандформирования террориста Аслана Бютукаева, проходившего одним из фигурантов дела о теракте в аэропорту «Домодедово» в 2011 году.
По данным собеседника телеканала, с места перестрелки с силовиками скрылся сообщник ликвидированного боевика.
Казбек Байдулаев был одним из участников столкновения боевиков и спецназа в Грозном в октябре. Тогда были ликвидированы двое преступников, а также погибли два сотрудника ОМОНа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Находившегося в розыске боевика ликвидировали в Чечне
- Племянник Путина создал новую партию «Россия без коррупции»
- Facebook удалил якобы связанные с российскими структурами сети аккаунтов
- Столичные власти заявили об отсутствии предпосылок для полного локдауна
- Названы факторы, увеличивающие риск смерти от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru