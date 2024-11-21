СМИ: Два человека ранены в результате конфликта со стрельбой в ТЦ Каменск-Уральска
21 ноября 202413:54
Двое мужчин устроили конфликт в торговом центре «Мегамарт», один из них применил травматический пистолет, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным РЕН ТВ, у второго мужчины оказался с собой нож. Оба нанесли друг другу ранения и были госпитализированы.
Причины конфликта не указываются.
Ранее правоохранители задержали во Владимире участников массовой драки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru