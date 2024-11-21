СМИ: Два человека ранены в результате конфликта со стрельбой в ТЦ Каменск-Уральска

Двое мужчин устроили конфликт в торговом центре «Мегамарт», один из них применил травматический пистолет, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Актер столичного квеста ударил посетительницу ножом

По данным РЕН ТВ, у второго мужчины оказался с собой нож. Оба нанесли друг другу ранения и были госпитализированы.

Причины конфликта не указываются.

Ранее правоохранители задержали во Владимире участников массовой драки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаПроисшествие

Горячие новости

Все новости

партнеры