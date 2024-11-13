Актер столичного квеста ударил посетительницу ножом

По данным СМИ, инцидент произошел в апреле 2024 года. Девочка 14 лет пришла на квест для взрослых, куда ее пустили, несмотря на нормы безопасности.

В процессе прохождения квеста актер ударил девочку ножом по руке и сломал ей палец.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения девушки из холостого оружия во время проведения квеста в Москве, напоминает RT.

