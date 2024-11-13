Актер столичного квеста ударил посетительницу ножом
13 ноября 202416:53
В Москве актер квеста «Техасская резня. Кожаное лицо» ударил девочку ножом и сломал ей палец, передает РЕН ТВ.
По данным СМИ, инцидент произошел в апреле 2024 года. Девочка 14 лет пришла на квест для взрослых, куда ее пустили, несмотря на нормы безопасности.
В процессе прохождения квеста актер ударил девочку ножом по руке и сломал ей палец.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения девушки из холостого оружия во время проведения квеста в Москве, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru