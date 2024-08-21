СМИ: Два человека погибли из-за стрельбы в школе в Боснии и Герцеговине

Два человека погибли в ходе стрельбы в школе в городе Сански-Мост в Боснии и Герцеговине, сообщает портал klix.ba.

В Бурятии школьник пришел в школу с оружием

По предварительным данным, жертвами оказались директор учебного заведения и секретарь. Кроме того, ещё несколько человек получили ранения.

Стрелком оказался один из сотрудников школы, заявили в полиции. Он находится в больнице в тяжелом состоянии, после попытки выстрелить в себя.

Ранее трое детей пострадали в результате стрельбы в школе в Финляндии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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