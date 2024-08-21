СМИ: Два человека погибли из-за стрельбы в школе в Боснии и Герцеговине

По предварительным данным, жертвами оказались директор учебного заведения и секретарь. Кроме того, ещё несколько человек получили ранения.

Стрелком оказался один из сотрудников школы, заявили в полиции. Он находится в больнице в тяжелом состоянии, после попытки выстрелить в себя.

Ранее трое детей пострадали в результате стрельбы в школе в Финляндии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

