СМИ: Два человека погибли из-за стрельбы в школе в Боснии и Герцеговине
21 августа 202413:28
Два человека погибли в ходе стрельбы в школе в городе Сански-Мост в Боснии и Герцеговине, сообщает портал klix.ba.
По предварительным данным, жертвами оказались директор учебного заведения и секретарь. Кроме того, ещё несколько человек получили ранения.
Стрелком оказался один из сотрудников школы, заявили в полиции. Он находится в больнице в тяжелом состоянии, после попытки выстрелить в себя.
Ранее трое детей пострадали в результате стрельбы в школе в Финляндии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru