СМИ: Число жертв схода вагонов поезда в Коми выросло до трех человек

По данным канала, тело третьей жертвы было обнаружено нашли в тамбуре одного из вагонов.

Отмечается, что спасатели срезали дверь, однако извлечь погибшего им пока не удалось.

Ранее в РЖД заявили, что родственникам погибших в результате схода поезда в Коми выплатят по два миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

