СМИ: Число жертв схода вагонов поезда в Коми выросло до трех человек

Число жертв схода девяти вагонов поезда «Воркута — Новороссийск» в республике Коми выросло до трёх человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, тело третьей жертвы было обнаружено нашли в тамбуре одного из вагонов.

Отмечается, что спасатели срезали дверь, однако извлечь погибшего им пока не удалось.

Ранее в РЖД заявили, что родственникам погибших в результате схода поезда в Коми выплатят по два миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / соцсети
ТЕГИ:Железная ДорогаПогибшиеКомиПоезд

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