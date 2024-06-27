СМИ: Число жертв схода вагонов поезда в Коми выросло до трех человек
27 июня 202413:05
Число жертв схода девяти вагонов поезда «Воркута — Новороссийск» в республике Коми выросло до трёх человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, тело третьей жертвы было обнаружено нашли в тамбуре одного из вагонов.
Отмечается, что спасатели срезали дверь, однако извлечь погибшего им пока не удалось.
Ранее в РЖД заявили, что родственникам погибших в результате схода поезда в Коми выплатят по два миллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru