СМИ: Чемодан с биоматериалами взорвался в аэропорту Варшавы
В Международном аэропорту Варшавы имени Фридерика Шопена взорвался чемодан одного из пассажиров, в котором хранились образцы биоматериалов, сообщило издание RMF 24.
Инцидент произошел в среду, 2 октября. По данным издания, в чемодане находились образцы биологического материала для исследования и сухой лед, который и стал причиной взрыва.
Уточняется, что взрыв произошел в камере сортировки багажа. В результате инцидента пострадавших нет. Эвакуация также не проводилась.
Ранее в аэропорту в Нижнекамске были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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