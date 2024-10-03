СМИ: Чемодан с биоматериалами взорвался в аэропорту Варшавы

Инцидент произошел в среду, 2 октября. По данным издания, в чемодане находились образцы биологического материала для исследования и сухой лед, который и стал причиной взрыва.

Уточняется, что взрыв произошел в камере сортировки багажа. В результате инцидента пострадавших нет. Эвакуация также не проводилась.

Ранее в аэропорту в Нижнекамске были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



