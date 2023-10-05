Свыше 100 человек погибли в результате теракта в Сирии

В результате террористического акта на выпускном в военном колледже в Хомсе (Сирия) погибли более 100 человек, кроме того, получили ранения свыше 200 пострадавших. Об этом заявил министр здравоохранения Сирии.

Около здания МВД в Анкаре прогремел взрыв

Сообщается, что целью теракта, скорее всего, был глава оборонного ведомства Сирии, который покинул учебное заведение за несколько минут до случившегося. Руководство страны обвинило в произошедшем финансируемые из-за рубежа террористические организации.

Власти Сирии объявили трехдневный траур.

Ранее сообщалось, что на месте теракта в турецкой Анкаре изъяли около 10 килограммов взрывчатки, а также разнообразное оружие и боеприпасы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
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