Свыше 100 человек погибли в результате теракта в Сирии

Сообщается, что целью теракта, скорее всего, был глава оборонного ведомства Сирии, который покинул учебное заведение за несколько минут до случившегося. Руководство страны обвинило в произошедшем финансируемые из-за рубежа террористические организации.

Власти Сирии объявили трехдневный траур.

Ранее сообщалось, что на месте теракта в турецкой Анкаре изъяли около 10 килограммов взрывчатки, а также разнообразное оружие и боеприпасы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

