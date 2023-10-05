Свыше 100 человек погибли в результате теракта в Сирии
В результате террористического акта на выпускном в военном колледже в Хомсе (Сирия) погибли более 100 человек, кроме того, получили ранения свыше 200 пострадавших. Об этом заявил министр здравоохранения Сирии.
Сообщается, что целью теракта, скорее всего, был глава оборонного ведомства Сирии, который покинул учебное заведение за несколько минут до случившегося. Руководство страны обвинило в произошедшем финансируемые из-за рубежа террористические организации.
Власти Сирии объявили трехдневный траур.
Ранее сообщалось, что на месте теракта в турецкой Анкаре изъяли около 10 килограммов взрывчатки, а также разнообразное оружие и боеприпасы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru