СМИ: Боеприпасы найдены на мусорном заводе в Москве

Боеприпасы обнаружили в Москве на территории мусороперерабатывающего завода. В ящике, который был обозначен как «снаряды для гаубицы», оказались взрывпакеты, сигнальные ракеты, а также патроны, пакеты с селитрой и порохом.

Опасная находка была сделана в минувшую субботу на территории предприятия в Сигнальном проезде, на севере российской столицы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные источника в московском главке МВД. Сигнал в полицию поступил от частного охранника.