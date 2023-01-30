СМИ: Боеприпасы найдены на мусорном заводе в Москве
Боеприпасы обнаружили в Москве на территории мусороперерабатывающего завода. В ящике, который был обозначен как «снаряды для гаубицы», оказались взрывпакеты, сигнальные ракеты, а также патроны, пакеты с селитрой и порохом.
Опасная находка была сделана в минувшую субботу на территории предприятия в Сигнальном проезде, на севере российской столицы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные источника в московском главке МВД. Сигнал в полицию поступил от частного охранника.
Согласно оперативно проведенной экспертизе, обнаруженные взрывпакеты используются при проведении учебных занятий на кораблях Военно-морского флота с целью имитации выстрела орудий. По факту находки возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим летом в Москве в районе Парка Победы под машиной был обнаружен предмет, похожий на гранату. Из-за этого пришлось закрывать ближайшую станцию метро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru