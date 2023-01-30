СМИ: Боеприпасы найдены на мусорном заводе в Москве

Боеприпасы обнаружили в Москве на территории мусороперерабатывающего завода. В ящике, который был обозначен как «снаряды для гаубицы», оказались взрывпакеты, сигнальные ракеты, а также патроны, пакеты с селитрой и порохом.

Опасная находка была сделана в минувшую субботу на территории предприятия в Сигнальном проезде, на севере российской столицы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные источника в московском главке МВД. Сигнал в полицию поступил от частного охранника.

СМИ: В подмосковном Пушкино нашли заряженный реактивный пехотный огнемет

Согласно оперативно проведенной экспертизе, обнаруженные взрывпакеты используются при проведении учебных занятий на кораблях Военно-морского флота с целью имитации выстрела орудий. По факту находки возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим летом в Москве в районе Парка Победы под машиной был обнаружен предмет, похожий на гранату. Из-за этого пришлось закрывать ближайшую станцию метро.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МоскваОружиеМусор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры