СМИ: Блогера Эдварда Била госпитализировали из московского спецприемника

Блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) экстренно госпитализировали из московского спецприемника, у него заподозрили заражение крови. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

Блогер Эдвард Бил развелся с женой

Согласно данным, три месяца назад он упал с самоката и получил открытый перелом ноги. Отмечается, что блогер не до конца вылечился и отправился снимать новый пранк.

Указывается, что неделю назад нога снова заболела и стала опухать на месте перелома. Вечером 31 июля состояние Била значительно ухудшилось, пришлось вызывать скорую помощь. По информации ряда источников, ему может грозить ампутация левой ноги.

Ранее, 20 июля, Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста. Блогер и его друг надели полицейскую форму и ездили в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ГоспитализацияБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры