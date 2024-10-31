СМИ: Автомобиль олимпийской чемпионки по фехтованию Егорян закидали бутылками в Подмосковье
Неизвестные закидали бутылками водки автомобиль двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян в Подмосковье, сообщил Telegarm-канал SHOT.
В материале уточняется, что 30-летняя Егорян накануне приехала в стоматологию на улицу Молодёжную в Химках. Девушка припарковала авто и ушла на прием. Однако когда она вернулась, то обнаружила, что на автомобиле были сильные вмятины, царапины и разбиты стекла.
Спортсменка обратилась в полицию. Сама девушка уверенна, что ее автомобиль повредили не умышленно, а просто кинули бутылки с балкона.
Ранее стало известно, что российская спортсменка Диана Шнайдер прошла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Токио, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru