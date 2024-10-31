СМИ: Автомобиль олимпийской чемпионки по фехтованию Егорян закидали бутылками в Подмосковье

Спортсменка обратилась в полицию. Сама девушка уверенна, что ее автомобиль повредили не умышленно, а просто кинули бутылки с балкона.

Ранее стало известно, что российская спортсменка Диана Шнайдер прошла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Токио, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



