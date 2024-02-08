СМИ: Александра Панкратова-Черного госпитализировали с подозрением на инфаркт
8 февраля 202413:08
Актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инфаркт, сообщает Telegram-канал Shot.
Актеру стало плохо в машине по дороге домой в понедельник, 5 февраля. В квартиру его под руки завел водитель.
В скорой Панкратов-Черный пожаловался на сильную боль в груди. При первичном осмотре медики выявили у народного артиста нарушение сердечного ритма, и отвезли его в больницу в предынфарктном состоянии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru