СМИ: Александра Панкратова-Черного госпитализировали с подозрением на инфаркт

Актеру стало плохо в машине по дороге домой в понедельник, 5 февраля. В квартиру его под руки завел водитель.

В скорой Панкратов-Черный пожаловался на сильную боль в груди. При первичном осмотре медики выявили у народного артиста нарушение сердечного ритма, и отвезли его в больницу в предынфарктном состоянии.

