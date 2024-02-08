СМИ: Александра Панкратова-Черного госпитализировали с подозрением на инфаркт

Актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инфаркт, сообщает Telegram-канал Shot.

СМИ: Выживший при крушении самолета в Афганистане пилот перенёс инфаркт

Актеру стало плохо в машине по дороге домой в понедельник, 5 февраля. В квартиру его под руки завел водитель.

В скорой Панкратов-Черный пожаловался на сильную боль в груди. При первичном осмотре медики выявили у народного артиста нарушение сердечного ритма, и отвезли его в больницу в предынфарктном состоянии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:АктерыГоспитализация

Горячие новости

Все новости

партнеры