В Польше трагически погиб актер сериала «След» Люсня
27 мая 202408:43
В Польше в ДТП погиб актер Мацей Люсня, сообщил Краковский театр в соцсетях.
Отмечается, что 55-летний артист направлялся на съемки, но попал в ДТП.
Люсня с 2004 года играл в краковском театре «Комедия». Широкому зрителю он известен своими ролями в сериалах и фильмах, которых в фильмографии артиста более десяти.
В частности, артист исполнил одну из ролей в польской адаптации популярного российского детективного сериала «След», отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru