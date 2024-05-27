В Польше трагически погиб актер сериала «След» Люсня

Отмечается, что 55-летний артист направлялся на съемки, но попал в ДТП.

Люсня с 2004 года играл в краковском театре «Комедия». Широкому зрителю он известен своими ролями в сериалах и фильмах, которых в фильмографии артиста более десяти.

В частности, артист исполнил одну из ролей в польской адаптации популярного российского детективного сериала «След», отмечает RT.

