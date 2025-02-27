СМИ: Аэропорт в Сомали обстреляли за несколько минут до прилета премьера Эфиопии

Сомалийский аэропорт Адан-Адде в Могадишо был обстрелян из миномета за несколько минут до прибытия борта премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда сообщил Telegram-канал «Свежести».

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На месте работают службы безопасности.

Данных о пострадавших не приводится.

Ранее, с 18 по 21 февраля, состоялся визит делегации верхней палаты российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Эфиопию. В рамках поездки Матвиенко встретилась с Абием Ахмедом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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