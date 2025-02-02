СМИ: Авиаудары в Сомали стали первой операцией США при Трампе
Удары авиацией по объектам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) в Сомали стали первой крупной операцией США во время второго президентского срока Дональда Трампа, сообщает New York Times.
По данным издания, удары наносили, в том числе истребители F/A-18 с авианосца Harry S. Truman в Красном море. По словам американских военных чиновников, авиаудары носили символический характер и не были рассчитаны на нейтрализацию серьезной угрозы.
1 февраля Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении ударов по объектам в Сомали, где находились террористы. По его словам, было ликвидировано «много террористов», гражданские не пострадали.
Ранее число погибших в результате теракта на пляже в Сомали возросло до 32, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru