СМИ: 157 человек погибли из-за схода двух оползней на юге Эфиопии
23 июля 202412:11
Из-за схода двух оползней на юге Эфиопии погибли 157 человек, передает Reuters со ссылкой на представителя правительства.
«Поиски все еще продолжаются, и есть тела, которые еще предстоит извлечь. Район очень сложный», — сказал глава Национального агентства по реагированию на стихийные бедствия в зоне Гофа Маркос Мелезе.
По его словам, число погибших может увеличиться.
По словам местных чиновников, первый оползень похоронил людей в зоне Гофа в региональном штате Южная Эфиопия. После чего другой оползень обрушился на людей, собравшихся для оказания помощи.
Ранее В результате падения двух автобусов в реку после оползня в центральной части Непала пропали без вести более 50 человек, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru