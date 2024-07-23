СМИ: 157 человек погибли из-за схода двух оползней на юге Эфиопии

Из-за схода двух оползней на юге Эфиопии погибли 157 человек, передает Reuters со ссылкой на представителя правительства.

Спасатели эвакуировали еще 80 человек из курорта Грузии, где оползень сошел на отель
«Поиски все еще продолжаются, и есть тела, которые еще предстоит извлечь. Район очень сложный», — сказал глава Национального агентства по реагированию на стихийные бедствия в зоне Гофа Маркос Мелезе.

По его словам, число погибших может увеличиться.

По словам местных чиновников, первый оползень похоронил людей в зоне Гофа в региональном штате Южная Эфиопия. После чего другой оползень обрушился на людей, собравшихся для оказания помощи.

Ранее В результате падения двух автобусов в реку после оползня в центральной части Непала пропали без вести более 50 человек, напоминает RT.

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ФОТО: Соцсети
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