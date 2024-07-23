СМИ: 157 человек погибли из-за схода двух оползней на юге Эфиопии

«Поиски все еще продолжаются, и есть тела, которые еще предстоит извлечь. Район очень сложный», — сказал глава Национального агентства по реагированию на стихийные бедствия в зоне Гофа Маркос Мелезе.

По его словам, число погибших может увеличиться.



По словам местных чиновников, первый оползень похоронил людей в зоне Гофа в региональном штате Южная Эфиопия. После чего другой оползень обрушился на людей, собравшихся для оказания помощи.

Ранее В результате падения двух автобусов в реку после оползня в центральной части Непала пропали без вести более 50 человек, напоминает RT.

