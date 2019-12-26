Следователи озвучили предварительную причину ДТП в Липецкой области

СК РФ по Липецкой области начал проверку ДТП с рейсовым автобусом Москва-Тбилиси, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, причиной аварии стала потеря водителем управления из-за плохих погодных условий и гололедицы на дороге.

Автобус перевернулся на трассе М-4 "Дон" в Липецкой области. Жертвами ДТП стали двое мужчин 1961 и 1969 годов рождения, еще 9 получили ранения. По уточненной информации, в автобусе находилось 19 человек, все граждане Грузии, пишет агентство.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее появилось видео с места ДТП.

