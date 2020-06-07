Следователи обнаружили в Подмосковье похищенного сына адвоката Скрыпника

Следователи Главного следственного управления СК по Московской области установили местонахождение пропавшего 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника, сообщает ТАСС.

Следственная группа во главе с и.о. руководителя управления криминалистики подмосковного главка СК Ратмиром Беспамятновым после осмотра места происшествия и криминалистических экспертиз, а также анализа мобильной и другой техники обнаружили местонахождение похищенного молодого человека.

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«В настоящее время с парнем общаются следователи», - сообщила добавила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Ранее стало известно, что 17-летний сын адвоката Константина Скрыпника отдыхал за городом с родителями. Подросток ушел гулять 5 июня и не вернулся, после чего родным стали поступать СМС-сообщения угрожающего характера.


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