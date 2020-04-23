В Петербурге трое в медицинских масках похитили девушку

В Санкт-Петербурге трое неизвестных в медицинских масках похитили и увезли в неизвестном направлении девушку.

Инцидент произошел в Невском районе города 22 апреля, сообщает РЕН ТВ. В полицию обратился брат похищенной. Он заявил, что преступление произошло на его глазах.

Известно, что один из похитителей дожидался в припаркованной неподалеку машине, двое его подельников силой затащили девушку в автомобиль.

Полицейские уже установил личность одного из злоумышенников. Ведется поиск похитителей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПохищениеКриминалСанкт-Петербург
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