В Петербурге трое в медицинских масках похитили девушку
В Санкт-Петербурге трое неизвестных в медицинских масках похитили и увезли в неизвестном направлении девушку.
Инцидент произошел в Невском районе города 22 апреля, сообщает РЕН ТВ. В полицию обратился брат похищенной. Он заявил, что преступление произошло на его глазах.
Известно, что один из похитителей дожидался в припаркованной неподалеку машине, двое его подельников силой затащили девушку в автомобиль.
Полицейские уже установил личность одного из злоумышенников. Ведется поиск похитителей.
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